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Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильности

Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильности В ходе своего рабочего визита в Германию сегодня министр Джейхун Байрамов встретился с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Йенсом Плётнером.
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 22:05
Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильности
Джейхун Байрамов

В ходе своего рабочего визита в Германию сегодня министр Джейхун Байрамов встретился с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Йенсом Плётнером.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN rəhbəri: "Ermənistan sülh və sabitliyin təmin olunmasına əngəllər törədir"

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