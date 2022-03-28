Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильности

В ходе своего рабочего визита в Германию сегодня министр Джейхун Байрамов встретился с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Йенсом Плётнером.

В ходе своего рабочего визита в Германию сегодня министр Джейхун Байрамов встретился с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Йенсом Плётнером.