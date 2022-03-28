Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильности

В ходе своего рабочего визита в Германию сегодня министр Джейхун Байрамов встретился с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Йенсом Плётнером.
Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильностиГлава МИД Азербайджана: Армения препятствует обеспечению мира и стабильности В ходе своего рабочего визита в Германию сегодня министр Джейхун Байрамов встретился с советником по внешней политике и политике безопасности Федерального канцлера Федеративной Республики Германии Йенсом Плётнером.
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 22:05
https://static.report.az/photo/5ae492d3-34a8-3286-bf50-bd43f7e8cc2f.jpgДжейхун Байрамов
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