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Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует мирному процессу

Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует мирному процессу Несмотря на ряд конструктивных инициатив, выдвинутых азербайджанской стороной по нормализации отношений с Арменией в постконфликтный период, противоположная сторона при помощи различных провокаций тормозит процесс.
Внешняя политика
11 января 2023 г. 10:35
Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует мирному процессу

Несмотря на ряд конструктивных инициатив, выдвинутых азербайджанской стороной по нормализации отношений с Арменией в постконфликтный период, противоположная сторона при помощи различных провокаций тормозит процесс.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В ходе беседы, в частности, был сделан акцент на невыполнение Арменией обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, использование Лачынской дороги для совершения военных провокаций, в том числе незаконной перевозки и размещения мин, на незаконную экономическую деятельность и разграбление природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что требования участников мирной акции протеста на Лачынской дороге до сих пор не выполнены.

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Версия на английском языке Minister: Armenia obstructs peace process with various provocations
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ermənistan sülh prosesinə müxtəlif təxribatlarla maneçilik törədir"

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