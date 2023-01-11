Глава МИД Азербайджана: Армения препятствует мирному процессу

Несмотря на ряд конструктивных инициатив, выдвинутых азербайджанской стороной по нормализации отношений с Арменией в постконфликтный период, противоположная сторона при помощи различных провокаций тормозит процесс.

Несмотря на ряд конструктивных инициатив, выдвинутых азербайджанской стороной по нормализации отношений с Арменией в постконфликтный период, противоположная сторона при помощи различных провокаций тормозит процесс.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

В ходе беседы, в частности, был сделан акцент на невыполнение Арменией обязательств по трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, использование Лачынской дороги для совершения военных провокаций, в том числе незаконной перевозки и размещения мин, на незаконную экономическую деятельность и разграбление природных ресурсов Азербайджана.

Было отмечено, что требования участников мирной акции протеста на Лачынской дороге до сих пор не выполнены.