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Глава МИД Азербайджана: Армения поставила под угрозу жизнь своего населения

Глава МИД Азербайджана: Армения поставила под угрозу жизнь своего населения "Международные эксперты во время анализа вод на территории Азербайджана обнаружили, что содержание в их составе тяжелых металлов, химических веществ во много раз превышает норму. Это представляет большую опасность. Источник ее не на территории Азербайджан
Внешняя политика
2 июля 2021 г. 12:57
Глава МИД Азербайджана: Армения поставила под угрозу жизнь своего населения
Джейхун Байрамов

"Международные эксперты во время анализа вод на территории Азербайджана обнаружили, что содержание в их составе тяжелых металлов, химических веществ во много раз превышает норму. Это представляет большую опасность. Источник ее не на территории Азербайджана, а на территории Армении".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 2 июля на совместной пресс-конференции с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым.

"Представьте, что на отрезке этой реки, протекающей по территории Армении, ядовитые вещества действительно многократно превышают норму. Это создает большую угрозу для экологии и жизни людей, проживающих там. Поэтому они должны понимать, что наносимый собственной стране вред ничуть не меньше, чем вред, наносимый соседним странам".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "Ermənistan öz əhalisinin həyatını təhlükə altında qoyub"

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