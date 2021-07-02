Глава МИД Азербайджана: Армения поставила под угрозу жизнь своего населения

"Международные эксперты во время анализа вод на территории Азербайджана обнаружили, что содержание в их составе тяжелых металлов, химических веществ во много раз превышает норму. Это представляет большую опасность. Источник ее не на территории Азербайджана, а на территории Армении".
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 2 июля на совместной пресс-конференции с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым.
"Представьте, что на отрезке этой реки, протекающей по территории Армении, ядовитые вещества действительно многократно превышают норму. Это создает большую угрозу для экологии и жизни людей, проживающих там. Поэтому они должны понимать, что наносимый собственной стране вред ничуть не меньше, чем вред, наносимый соседним странам".