Глава МИД Азербайджана: Армения поставила под угрозу жизнь своего населения

"Международные эксперты во время анализа вод на территории Азербайджана обнаружили, что содержание в их составе тяжелых металлов, химических веществ во много раз превышает норму. Это представляет большую опасность. Источник ее не на территории Азербайджан

"Международные эксперты во время анализа вод на территории Азербайджана обнаружили, что содержание в их составе тяжелых металлов, химических веществ во много раз превышает норму. Это представляет большую опасность. Источник ее не на территории Азербайджана, а на территории Армении".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 2 июля на совместной пресс-конференции с кыргызским коллегой Русланом Казакбаевым.

"Представьте, что на отрезке этой реки, протекающей по территории Армении, ядовитые вещества действительно многократно превышают норму. Это создает большую угрозу для экологии и жизни людей, проживающих там. Поэтому они должны понимать, что наносимый собственной стране вред ничуть не меньше, чем вред, наносимый соседним странам".