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Глава МИД Азербайджана: Армении предстоит сделать выбор

Глава МИД Азербайджана: Армении предстоит сделать выбор Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.
Внешняя политика
11 октября 2023 г. 09:56
Глава МИД Азербайджана: Армении предстоит сделать выбор

Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, опубликованной в официальной прессе.

В статье говорится, что осуществляемая в рамках международного права внешняя политика президента Ильхама Алиева, основанная на национальных интересах, всегда содержала в себе принципы справедливости и гуманизма: "Проявляя стратегическое терпение, Азербайджан на протяжении десятилетий вел переговоры о прекращении оккупации своей территории, выполнении решений международных организаций, обеспечении международного права".

В статье главы МИД Азербайджана отмечается, что теперь Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям: "Конечно, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет значение. Крайне важно не поддерживать реваншистские попытки Армении".

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Версия на английском языке Azerbaijan's FM: Armenia has to choose between regional co-op and groundless claims against its neighbors
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı Ermənistana çağırış edib

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