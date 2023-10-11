Глава МИД Азербайджана: Армении предстоит сделать выбор

Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, опубликованной в официальной прессе.

В статье говорится, что осуществляемая в рамках международного права внешняя политика президента Ильхама Алиева, основанная на национальных интересах, всегда содержала в себе принципы справедливости и гуманизма: "Проявляя стратегическое терпение, Азербайджан на протяжении десятилетий вел переговоры о прекращении оккупации своей территории, выполнении решений международных организаций, обеспечении международного права".

В статье главы МИД Азербайджана отмечается, что теперь Армении предстоит сделать выбор между региональным сотрудничеством и незаконными и необоснованными территориальными претензиями к своим соседям: "Конечно, роль международного сообщества в этом вопросе также имеет значение. Крайне важно не поддерживать реваншистские попытки Армении".