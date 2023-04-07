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Глава МИД: Азербайджан является примером межкультурного диалога

Глава МИД: Азербайджан является примером межкультурного диалога Азербайджан является примером межкультурного диалога.
Внешняя политика
7 апреля 2023 г. 10:19
Глава МИД: Азербайджан является примером межкультурного диалога

Азербайджан является примером межкультурного диалога.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в видеообращении в рамках проходящего сегодня в Университете ADA 9-ого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

"Учитывая то, что Азербайджан является примером межкультурного диалога, в этом ключе особое значение имеет сотрудничество страны с ЮНЕСКО", - сказал глава МИД, добавив, что инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Бакинский процесс" внес свою лепту в сотрудничество с ЮНЕСКО.

Глава МИД также подчеркнул плодотворное сотрудничество, которое налажено в рамках ТЮРКСОЙ.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan - example of intercultural dialogue
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan mədəniyyətlərarası dialoqun nümunəsidir”

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