Глава МИД: Азербайджан является примером межкультурного диалога

Азербайджан является примером межкультурного диалога.

Азербайджан является примером межкультурного диалога.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в видеообращении в рамках проходящего сегодня в Университете ADA 9-ого заседания национальных комиссий по делам ЮНЕСКО стран-членов ТЮРКСОЙ.

"Учитывая то, что Азербайджан является примером межкультурного диалога, в этом ключе особое значение имеет сотрудничество страны с ЮНЕСКО", - сказал глава МИД, добавив, что инициированный президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым "Бакинский процесс" внес свою лепту в сотрудничество с ЮНЕСКО.

Глава МИД также подчеркнул плодотворное сотрудничество, которое налажено в рамках ТЮРКСОЙ.