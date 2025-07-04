Глава МИД: Азербайджан высоко ценит поддержку ОАЭ в разминировании на освобожденных территориях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по политическим вопросам Ланой Закки Анвар Закки Нусейбе.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по политическим вопросам Ланой Закки Анвар Закки Нусейбе вопросы двусторонней и региональной повестки.

Как сообщили Report в МИД, встреча состоялась 3 июля в Ханкенди в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Отмечено, что личные дружеские и братские отношения между лидерами двух стран создают прочную основу для углубления сотрудничества. Было подчеркнуто значение механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и ОАЭ в укреплении стратегического партнерства.

Стороны выразили удовлетворение результатами двустороннего взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, энергетике и гуманитарной сфере, а также в рамках международных платформ, включая Организацию исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Конференцию ООН по изменению климата.

Высоко оценены совместные проекты в области альтернативной энергетики. Байрамов подробно проинформировал замминистра о восстановительных работах на освобожденных территориях, возвращении вынужденных переселенцев и проблеме минной угрозы.

Подчеркнуто, что Азербайджан высоко ценит значимость гуманитарной поддержки, оказываемой ОАЭ в разминировании и восстановлении освобожденных районов. В завершение встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и региональной повестки.