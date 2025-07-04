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Глава МИД: Азербайджан высоко ценит поддержку ОАЭ в разминировании на освобожденных территориях

Глава МИД: Азербайджан высоко ценит поддержку ОАЭ в разминировании на освобожденных территориях Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с заместителем министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по политическим вопросам Ланой Закки Анвар Закки Нусейбе.
Внешняя политика
4 июля 2025 г. 11:03
Глава МИД: Азербайджан высоко ценит поддержку ОАЭ в разминировании на освобожденных территориях

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил с заместителем министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов по политическим вопросам Ланой Закки Анвар Закки Нусейбе вопросы двусторонней и региональной повестки.

Как сообщили Report в МИД, встреча состоялась 3 июля в Ханкенди в рамках 17-го саммита Организации экономического сотрудничества.

Отмечено, что личные дружеские и братские отношения между лидерами двух стран создают прочную основу для углубления сотрудничества. Было подчеркнуто значение механизма политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Азербайджана и ОАЭ в укреплении стратегического партнерства.

Стороны выразили удовлетворение результатами двустороннего взаимодействия в экономике, торговле, инвестициях, энергетике и гуманитарной сфере, а также в рамках международных платформ, включая Организацию исламского сотрудничества, Движение неприсоединения и Конференцию ООН по изменению климата.

Высоко оценены совместные проекты в области альтернативной энергетики. Байрамов подробно проинформировал замминистра о восстановительных работах на освобожденных территориях, возвращении вынужденных переселенцев и проблеме минной угрозы.

Подчеркнуто, что Азербайджан высоко ценит значимость гуманитарной поддержки, оказываемой ОАЭ в разминировании и восстановлении освобожденных районов. В завершение встречи стороны обменялись мнениями по другим вопросам двусторонней и региональной повестки.

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Версия на английском языке Azerbaijan hails UAE's support for demining operations in its liberated areas
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: Azərbaycan BƏƏ-nin azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə işlərinə dəstəyini yüksək qiymətləndirir

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