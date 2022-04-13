Глава МИД: Азербайджан всегда оставался верен основным принципам ООН

С момента вступления в организацию Азербайджан всегда оставался верен основным принципам ООН.

С момента вступления в организацию Азербайджан всегда оставался верен основным принципам ООН.

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на открытии Конференции по модели ООН в Университете ADA.

Он отметил, что данная конференция - еще одна из серии мероприятий, посвященных 30-летию отношений Азербайджана с ООН.

По словам главы МИД, Азербайджан участвовал в миротворческих операциях ООН, оказывал содействие в период пандемии.

"Азербайджан также председательствует в Движении неприсоединения. Параллельно с коронавирусом мир сталкивается с различными вызовами и проблемами. В связи с этим все инициативы и действия Азербайджана в рамках Движения неприсоединения очень важны", - заявил Д. Байрамов.

Он отметил, что подобные симуляционные конференции позволяют студентам лучше узнать о деятельности ООН и в будущем стать хорошими дипломатами.