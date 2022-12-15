Глава МИД: Азербайджан всегда был открыт к диалогу

"Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу".
Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.
Министр отметил, что инициатором диалога является Азербайджан:
"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения этого вопроса в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе прокладки альтернативной Лачынской дороги у нас была связь с местным армянским населением, был учтен ряд их просьб”.