Глава МИД: Азербайджан всегда был открыт к диалогу

"Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу".

"Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу".

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что инициатором диалога является Азербайджан:

"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения этого вопроса в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе прокладки альтернативной Лачынской дороги у нас была связь с местным армянским населением, был учтен ряд их просьб”.