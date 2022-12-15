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Глава МИД: Азербайджан всегда был открыт к диалогу

Глава МИД: Азербайджан всегда был открыт к диалогу "Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу".
Внешняя политика
15 декабря 2022 г. 19:02
Глава МИД: Азербайджан всегда был открыт к диалогу

"Азербайджанская сторона всегда была открыта к диалогу".

Как передает Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что инициатором диалога является Азербайджан:

"Открытость Азербайджана к диалогу еще раз свидетельствует о поддержке решения этого вопроса в условиях сотрудничества. Этот подход Азербайджан продемонстрировал и ранее. В процессе прокладки альтернативной Лачынской дороги у нас была связь с местным армянским населением, был учтен ряд их просьб”.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycan tərəfi dialoqa hər zaman açıq olub"

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