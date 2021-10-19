Глава МИД: Азербайджан - важный партнер Словакии в регионе

Cловакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Cловакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Для нас самым важным является соблюдение принципа территориальной целостности. И в конфликте между Азербайджаном и Арменией этот принцип должен быть соблюден. Это очень важно", - отметил глава МИД Словакии.

"Азербайджан является для нас важным партнером в регионе", - добавил он, подчеркнув, что потенциал развития двустороннего сотрудничества очень велик.