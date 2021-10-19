О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД: Азербайджан - важный партнер Словакии в регионе

Глава МИД: Азербайджан - важный партнер Словакии в регионе Cловакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.
Внешняя политика
19 октября 2021 г. 13:42
Глава МИД: Азербайджан - важный партнер Словакии в регионе
Иван Корчок

Cловакия поддерживает территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на совместной пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Для нас самым важным является соблюдение принципа территориальной целостности. И в конфликте между Азербайджаном и Арменией этот принцип должен быть соблюден. Это очень важно", - отметил глава МИД Словакии.

"Азербайджан является для нас важным партнером в регионе", - добавил он, подчеркнув, что потенциал развития двустороннего сотрудничества очень велик.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
Fitch Ratings: Цены на нефть позитивно сказываются на экономике Азербайджана
19 октября 2021 г. 11:39
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
Минобразования сообщит о возможном возврате к дистанционному обучению заранее
19 октября 2021 г. 11:23
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
Коронавирус выявлен еще в двух вузах Азербайджана, 14 групп перешли на дистанционку
19 октября 2021 г. 10:01
В США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
ФотоВ США азербайджанец вышел в финал международного турнира по ММА
19 октября 2021 г. 09:25
Облик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
ФотоОблик северных врат Карабаха меняется - ФОТОРЕПОРТАЖ
18 октября 2021 г. 17:49
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
Полковник раскрыл детали операции по освобождению села Худаферин
18 октября 2021 г. 16:44
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
Грузинский министр: Мы готовы к реализации новых проектов с Азербайджаном
18 октября 2021 г. 13:28
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
Визиты дипкорпуса в Карабах очень важны – помощник президента Азербайджана
16 октября 2021 г. 16:50
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
Иракские компании намерены участвовать в восстановлении освобожденных земель
16 октября 2021 г. 16:46
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
Посол Египта: Собираемся участвовать в восстановительных работах в Карабахе
16 октября 2021 г. 16:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi