Глава МИД: Азербайджан, Турция и Иран выступят с общей позицией по Иерусалиму на заседании ГА ООН

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Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Иран выступят с общей позицией по Иерусалиму на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана в Баку.

Э. Мамедъяров заявил, что в ходе встречи обсуждался вопрос палестино-израильского конфликта.

"Мы втроём выступим с общей позицией по этому вопросу на Генассамблее ООН завтра", - заявил глава МИД.

Он напомнил, что позиция Азербайджана по Иерусалиму была неоднократно озвучена.

Отметим, специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму, состоится 21 декабря.