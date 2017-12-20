Глава МИД: Азербайджан, Турция и Иран выступят с общей позицией по Иерусалиму на заседании ГА ООН

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Азербайджан, Турция и Иран выступят с общей позицией по Иерусалиму на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 декабря.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Ирана в Баку.
Э. Мамедъяров заявил, что в ходе встречи обсуждался вопрос палестино-израильского конфликта.
"Мы втроём выступим с общей позицией по этому вопросу на Генассамблее ООН завтра", - заявил глава МИД.
Он напомнил, что позиция Азербайджана по Иерусалиму была неоднократно озвучена.
Отметим, специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на которую будет вынесен проект резолюции по Иерусалиму, состоится 21 декабря.
Viktoriya PiriyevaАвтор новости
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