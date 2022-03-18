Глава МИД: Азербайджан тесно сотрудничает с различными институтами ООН

Азербайджан тесно сотрудничает с ООН и различными институтами этой организации.

Азербайджан тесно сотрудничает с ООН и различными институтами этой организации.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на мероприятии в Шуше, посвященном 30-летию партнерства Азербайджана и ООН.

По его словам, сегодня будут обсуждены вопросы выполнения Целей устойчивого развития (ЦУР) и восстановления после пандемии COVID-19.

"Мир переживает тяжелые времена, и требуется много усилий для решения существующих вызовов. Но это должны быть тесные совместные усилия. Одним из таких вызовов является пандемия", - заявил глава МИД. Он напомнил, что во время пандемии Азербайджан направил гуманитарную помощь в более чем 80 стран.

По его словам, президент Азербайджана сделал многое, чтобы предотвратить "вакцинный национализм" и неоднократно в рамках Движения неприсоединения поднимал актуальную тему равного доступа к вакцинам от COVID-19.

"Азербайджан ценит значение, которое ООН придает выполнению ЦУР, и для этого наша страна сотрудничает с различными институтами ООН", - добавил глава МИД.

Он напомнил, что после окончания Отечественной войны Азербайджан приступил к восстановлению освобожденных территорий, чтобы вынужденные переселенцы могли как можно быстрее вернуться в свои родные края. Д. Байрамов отметил, что сильное минное загрязнение замедляет темп восстановительных работ на этих территориях.