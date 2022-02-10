Глава МИД: Азербайджан привержен принципам Движения неприсоединения

С самого начала Азербайджан уделял особое внимание принципам организации Движения неприсоединения и привержен им.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на конференции по модели Движения неприсоединения в рамках молодежной сети организации в Университете ADA.
Глава МИД отметил, что Движения неприсоединения - вторая самая большая организация в мире.
"С самого начала Азербайджан уделял особое внимание принципам организации и следовал им. Многие из инициатив Азербайджана в рамках данной организации также следовали данным принципам", - отметил Д. Байрамов.
Глава МИД Азербайджана также отметил важность создания молодежной сети Движения неприсоединения. По его словам, молодежь со всего мира должная принимать активное участие в этой сети и вносить в нее свой вклад.
Он также напомнил, что в этом году Азербайджан продолжает председательствовать в Движении неприсоединения.