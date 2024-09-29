Глава МИД: Азербайджан с 2020 года оказал помощь более чем 140 странам

С 2020 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам.
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Глава МИД отметил, что под дальновидным руководством президента Ильхама Алиева были предприняты решительные шаги по укреплению международной солидарности и активизации коллективного ответа на глобальные вызовы в период искажения многосторонних отношений.
"Руководствуясь благородным призывом "Не оставить никого позади", Азербайджан продолжает оказывать поддержку нуждающимся развивающимся странам. С 2020 года мы оказали гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам", - подчеркнул Джейхун Байрамов.