Глава МИД: Азербайджан с 2020 года оказал помощь более чем 140 странам

С 2020 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам.

С 2020 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на общих прениях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Никого не оставить позади: действовать сообща во имя укрепления мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

Глава МИД отметил, что под дальновидным руководством президента Ильхама Алиева были предприняты решительные шаги по укреплению международной солидарности и активизации коллективного ответа на глобальные вызовы в период искажения многосторонних отношений.

"Руководствуясь благородным призывом "Не оставить никого позади", Азербайджан продолжает оказывать поддержку нуждающимся развивающимся странам. С 2020 года мы оказали гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам", - подчеркнул Джейхун Байрамов.