О нас

Глава МИД: Азербайджан с 2020 года оказал помощь более чем 140 странам

Глава МИД: Азербайджан с 2020 года оказал помощь более чем 140 странам С 2020 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 01:38
Глава МИД: Азербайджан с 2020 года оказал помощь более чем 140 странам

С 2020 года Азербайджан оказал гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на общих прениях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Никого не оставить позади: действовать сообща во имя укрепления мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

Глава МИД отметил, что под дальновидным руководством президента Ильхама Алиева были предприняты решительные шаги по укреплению международной солидарности и активизации коллективного ответа на глобальные вызовы в период искажения многосторонних отношений.

"Руководствуясь благородным призывом "Не оставить никого позади", Азербайджан продолжает оказывать поддержку нуждающимся развивающимся странам. С 2020 года мы оказали гуманитарную, экономическую и техническую помощь в размере 330 млн долларов США более чем 140 странам", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Xarici işlər naziri: Azərbaycan 2020-ci ildən bəri 140-dan çox ölkəyə yardım edib

Другие новости из категории

Джейхун Байрамов: Баку и Ереван достигли значительного прогресса в нормализации отношений
Джейхун Байрамов: Баку и Ереван достигли значительного прогресса в нормализации отношений
29 сентября 2024 г. 02:00
Джейхун Байрамов: Мир продолжает бороться с широким спектром проблем
Джейхун Байрамов: Мир продолжает бороться с широким спектром проблем
29 сентября 2024 г. 01:28
Глава МИД Азербайджана выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Глава МИД Азербайджана выступает на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
29 сентября 2024 г. 01:24
Президент ТРСК заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном
Президент ТРСК заявил об укреплении сотрудничества с Азербайджаном
29 сентября 2024 г. 01:10
Глава МИД обсудил с генсеком ОИС председательство Азербайджана на COP29
Глава МИД обсудил с генсеком ОИС председательство Азербайджана на COP29
29 сентября 2024 г. 00:12
Лавров: В октябре с участием России может состояться встреча лидеров Азербайджана и Армении
Лавров: В октябре с участием России может состояться встреча лидеров Азербайджана и Армении
28 сентября 2024 г. 22:34
В Баку состоялось 58-е заседание Исполкома Международной ассоциации прокуроров
ФотоВ Баку состоялось 58-е заседание Исполкома Международной ассоциации прокуроров
28 сентября 2024 г. 21:34
МИД Азербайджана: Комментарии Петера Стано о мандате миссии ЕС в Армении необоснованны
МИД Азербайджана: Комментарии Петера Стано о мандате миссии ЕС в Армении необоснованны
28 сентября 2024 г. 19:42
Община Западного Азербайджана осудила заявление представителя ЕС Петера Стано, назвав его неконструктивным
Община Западного Азербайджана осудила заявление представителя ЕС Петера Стано, назвав его неконструктивным
28 сентября 2024 г. 19:35
Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем будет еще более углубляться
Ильхам Алиев: Стратегическое партнерство между Азербайджаном и Китаем будет еще более углубляться
28 сентября 2024 г. 14:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi