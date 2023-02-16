Глава МИД: Азербайджан продолжит оказывать поддержку в ликвидации последствий землетрясения в Турции

Азербайджан продолжит оказывать поддержку в ликвидации последствий землетрясения в Турции.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.
Джейхун Байрамов еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью большого количества людей в результате землетрясения, и пожелал выздоровления пострадавшим.
Министр отметил, что в эти трудные дни Азербайджан, как и всегда, находится рядом с Турцией, и продолжит оказывать поддержку в ликвидации последствий землетрясения.
Глава МИД Азербайджана выразил уверенность в том, что Турция преодолеет это непростое испытание.