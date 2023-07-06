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Глава МИД: Азербайджан продолжит быть активным участником Движения неприсоединения

Глава МИД: Азербайджан продолжит быть активным участником Движения неприсоединения Состоявшееся в Баку министерское заседание Координационного бюро Движения неприсоединения продемонстрировало общность и дух сотрудничества всех стран-членов организации.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 19:10
Глава МИД: Азербайджан продолжит быть активным участником Движения неприсоединения

Состоявшееся в Баку министерское заседание Координационного бюро Движения неприсоединения продемонстрировало общность и дух сотрудничества всех стран-членов организации.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил по итогам этой встречи.

По его словам, в настоящее время человечество сталкивается с большими вызовами, связанными с безопасностью, и ДН играет важную роль в преодолении этих вызовов.

"Азербайджан будет и дальше эффективно работать во имя интересов этой организаций, во имя мира и развития", - заявил Байрамов.

По его словам, в ходе заседания был поднят вопрос о членстве Южного Судана в организации, решение по нему будет принято в Кампале (Уганда).

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: "Qoşulmama Hərəkatının fəal iştirakçısı olmağa davam edəcəyik"

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