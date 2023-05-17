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Глава МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине

Глава МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.
Внешняя политика
17 мая 2023 г. 15:25
Глава МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине
Джейхун Байрамов

Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что нынешний кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Азербайджан выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины. Ужасные гуманитарные последствия требуют принятия оперативных мер по облегчению страданий гражданского населения. Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины", - сказал глава МИД.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Azərbaycan Ukraynaya humanitar yardım göstərməkdə davam edir”
Версия на английском языке Minister Bayramov: Azerbaijan continues to render humanitarian assistance to Ukraine

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