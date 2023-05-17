Глава МИД: Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь Украине

Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.

Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на саммите Совета Европы в Рейкьявике.

"Азербайджан глубоко сожалеет о том, что нынешний кризис в Украине продолжает подрывать мир и безопасность в Европе. Азербайджан выступает за скорейшее урегулирование на основе суверенитета и территориальной целостности Украины. Ужасные гуманитарные последствия требуют принятия оперативных мер по облегчению страданий гражданского населения. Исходя из этого, Азербайджан продолжает оказывать гуманитарную помощь народу Украины", - сказал глава МИД.