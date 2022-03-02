Глава МИД Азербайджана призвал Украину и Россию к диалогу

Азербайджан сожалеет, что текущий кризис в Украине продолжает приводить к значительным жертвам среди мирного населения.

Азербайджан сожалеет, что текущий кризис в Украине продолжает приводить к значительным жертвам среди мирного населения.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в видеоформате на 49-ом заседании Совета ООН по правам человека.

Он подчеркнул, что жизнь и инфраструктура мирного населения должна быть защищена: "Требуется принять незамедлительные меры по преодолению данного кризиса, в частности его влияния на мирное население".

Глава МИД напомнил, что Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине.

"Азербайджан призывает к диалогу и подчеркивает необходимость прямых переговоров между сторонами", - заявил Д. Байрамов.