Глава МИД Азербайджана призвал Украину и Россию к диалогу

Азербайджан сожалеет, что текущий кризис в Украине продолжает приводить к значительным жертвам среди мирного населения.
Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления в видеоформате на 49-ом заседании Совета ООН по правам человека.
Он подчеркнул, что жизнь и инфраструктура мирного населения должна быть защищена: "Требуется принять незамедлительные меры по преодолению данного кризиса, в частности его влияния на мирное население".
Глава МИД напомнил, что Азербайджан направил гуманитарную помощь Украине.
"Азербайджан призывает к диалогу и подчеркивает необходимость прямых переговоров между сторонами", - заявил Д. Байрамов.