Глава МИД: Азербайджан привержен своей мирной повестке

Азербайджан привержен своей мирной повестке, наша страна продолжает вести политику базирующуюся на национальных интересах с учетом международных норм и принципов.

Азербайджан привержен своей мирной повестке, наша страна продолжает вести политику базирующуюся на национальных интересах с учетом международных норм и принципов.

Как передает Report, об этом журналистам заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

Говоря о переговорах по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Джейхун Байрамов отметил "позитивные результаты", достигнутые на переговорах в Вашингтоне. "Здесь количество согласованных пунктов увеличилось", - добавил он.

"В мае этого года в Вашингтоне состоялась встреча с непосредственным участием международных посредников. Состоялись переговоры между соответствующими делегациями двух стран. В дальнейшем этот процесс был продолжен на уровне глав государств, в течение мая было проведено несколько встреч. Переговоры по мирному договору с армянской делегацией проходили и в Москве. А в ближайшее время планируется провести очередную встречу в Вашингтоне. Вы знаете, что начало переговоров по мирному соглашению является инициативой Азербайджана, основные принципы были озвучены Азербайджаном, и первый проект мирного соглашения был представлен Азербайджаном. Мы считаем неизбежным достижение мира в соответствии с принципами международного права. Должны быть подготовлены и подписаны мирный договор и соглашение о нормализации межгосударственных отношений. Невозможно предсказать, сколько времени займет этот процесс", - подчеркнул министр.