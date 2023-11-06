Глава МИД: Азербайджан приглашает румынские компании к участию в восстановлении Карабаха

Азербайджан приглашает румынские компании и инвесторов к участию в совместных проектах по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура.

Азербайджан приглашает румынские компании и инвесторов к участию в совместных проектах по восстановлению и реконструкции Карабаха и Восточного Зангезура.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой внешнеполитического ведомства Румынии Луминицей Одобеску.

"Румынские транзитные и логистические компании также могут воспользоваться возможностями Среднего коридора, проходящего по территории Азербайджана, и привлекательными условиями, созданными в Алятской экономической зоне", - добавил он.

Министр подчеркнул, что полное восстановление суверенитета Азербайджана открывает новые перспективы для нормализации отношений между Баку и Ереваном.

"Нормализация отношений на основе взаимного уважения отвечает интересам не только Азербайджана и Армении, это создаст возможность для развития сотрудничества с другими странами в регионе и за его пределами", - отметил Байрамов.

По словам Байрамова, Азербайджан ожидает, что Армения займет конструктивную позицию в вопросе нормализации и не упустит в очередной раз этот уникальный шанс.