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Глава МИД: Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору

Глава МИД: Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору.
Внешняя политика
2 сентября 2024 г. 13:42
Глава МИД: Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору

Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем в Баку.

Байрамов напомнил, что Азербайджан представил Армении последний пакет предложений 24 июня, а официальный Ереван дал ответ через 70 дней.

"Когда мы изучили ответ, то увидели, что пункты, по которым стороны не пришли к согласию, были просто удалены из текста. Армения считает, что вопросы можно решить таким образом. Армения должна более серьезно подходить к вопросу", - сказал он.

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Версия на английском языке Azerbaijan to submit renewed peace proposal to Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Azərbaycan yenidən təkliflər paketi hazırlayıb Ermənistana təqdim edəcək

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