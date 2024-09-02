Глава МИД: Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору

Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору.

Азербайджан представит Армении новый пакет предложений по мирному договору.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с сербским коллегой Марко Джуричем в Баку.

Байрамов напомнил, что Азербайджан представил Армении последний пакет предложений 24 июня, а официальный Ереван дал ответ через 70 дней.

"Когда мы изучили ответ, то увидели, что пункты, по которым стороны не пришли к согласию, были просто удалены из текста. Армения считает, что вопросы можно решить таким образом. Армения должна более серьезно подходить к вопросу", - сказал он.