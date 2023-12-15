Глава МИД: Азербайджан полон решимости в вопросе продвижения мирного процесса с Арменией

Азербайджан полон решимости в вопросе нормализации отношений и продвижения мирного процесса с Арменией.

Азербайджан полон решимости в вопросе нормализации отношений и продвижения мирного процесса с Арменией.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), прошедшем в формате видео-конференции.

Он рассказал участникам конференции о ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.