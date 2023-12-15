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Глава МИД: Азербайджан полон решимости в вопросе продвижения мирного процесса с Арменией

Глава МИД: Азербайджан полон решимости в вопросе продвижения мирного процесса с Арменией Азербайджан полон решимости в вопросе нормализации отношений и продвижения мирного процесса с Арменией.
Внешняя политика
15 декабря 2023 г. 16:39
Глава МИД: Азербайджан полон решимости в вопросе продвижения мирного процесса с Арменией

Азербайджан полон решимости в вопросе нормализации отношений и продвижения мирного процесса с Арменией.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 47-м заседании Совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), прошедшем в формате видео-конференции.

Он рассказал участникам конференции о ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о процессе нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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Версия на английском языке FM Bayramov: Azerbaijan is determined to advance normalization and peace process with Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın XİN başçısı: "Ermənistanla normallaşma və sülh prosesini irəlilətməkdə qərarlıyıq"

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