Глава МИД: Азербайджан поддерживает Афганистан на пути к стабильности

Баку. 20 мая. REPORT.AZ/ "Азербайджан поддерживает Афганистан на пути к стабильности и уверенности в своих силах".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на заседании Совета Североатлантического альянса со странами-участницами операции НАТО "Решительная поддержка" в Брюсселе.

Министр отметил, что сегодня силы афганской национальной обороны и безопасности приняли на себя полную ответственность за обеспечение безопасности на всей территории Афганистана после завершения миссии ISAF. "Тем не менее, мы признаем, что определенные вызовы остаются, и мы все должны делать больше с нашими афганскими друзьями. Азербайджан стремится продолжать свои усилия в этом направлении и внести существенный вклад в миссию "Решительная поддержка" путем предоставления войск, мультимодальной транзитной, учебной и финансовой помощи", - отметил глава МИД.

Э.Мамедъяров подтвердил намерение Азербайджана продолжать свой вклад в миссию "Решительная поддержка" на протяжении 2016 года. "Азербайджан уже делал относительно значительные пожертвования в Целевой фонд Афганской национальной армии и обязался продолжать финансовую поддержку Целевого фонда по конец 2017 года".

"Азербайджан по-прежнему привержен долгосрочному политическому партнерству и практическому сотрудничеству с Афганистаном", - подчеркнул министр.