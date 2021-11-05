Глава МИД: Азербайджан передал Армении останки около 1700 военнослужащих

11:56

"До сих пор обнаружены и переданы противоположной стороне останки около 1700 армянских военнослужащих. Мы осуществили передачу тел, как гуманитарную акцию, в соответствии с нормами международного права".

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время выступления на конференции на тему "44-дневный путь победы" в Университете АДА.

По словам министра, около 4 тыс. граждан Азербайджана все еще считаются пропавшими без вести в период Первой карабахской войны. Армения до сих пор не представляет никакой информации об их судьбе.

Глава МИД также отметил, что Армения до сих пор демонстрирует мелочный, бесчеловечный подход по представлению карт минных полей. "Это бессмысленно и не увенчается успехом", - сказал он.