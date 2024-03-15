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Глава МИД: Азербайджан ожидает скорейшего заключения мирного договора с Арменией

Глава МИД: Азербайджан ожидает скорейшего заключения мирного договора с Арменией Азербайджан последовательно демонстрирует политическую волю и поддерживает интенсивные прямые переговоры, а также ожидает скорейшего подписания мирного договора с Арменией.
Внешняя политика
15 марта 2024 г. 11:04
Глава МИД: Азербайджан ожидает скорейшего заключения мирного договора с Арменией

Азербайджан последовательно демонстрирует политическую волю и поддерживает интенсивные прямые переговоры, а также ожидает скорейшего подписания мирного договора с Арменией.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на 9-ой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Грузии в Баку.

Глава МИД отметил, что Азербайджан по прежнему привержен восстановлению мира в регионе.

По его словам, недавно встречи были проведены на уровне лидеров двух стран, а также на уровне глав МИД Азербайджана и Армении.

"Эти встречи обеспечивают основу для развития [в продвижении мирного договора] и простоту подхода к политическим вопросам двух стран",- сказал Байрамов.

Министр подчеркнул, что Азербайджан надеется на то, что международные акторы поддержат прямые двусторонние переговоры честным и беспристрастным образом.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan expecting early conclusion of peace treaty with Armenia
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Azərbaycan Ermənistanla sülh sazişinin tezliklə bağlanmasını gözləyir

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