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Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении политической воли и ответственности для завершения мирных переговоров

Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении политической воли и ответственности для завершения мирных переговоров В этот решающий момент, когда Азербайджан и Армения имеют историческую возможность перевернуть страницу конфронтации и построить добрососедские отношения, все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного
Внешняя политика
5 декабря 2024 г. 19:35
Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении политической воли и ответственности для завершения мирных переговоров

В этот решающий момент, когда Азербайджан и Армения имеют историческую возможность перевернуть страницу конфронтации и построить добрососедские отношения, все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

"Решимость Азербайджана в этом вопросе остается неизменной и мы ждем политической воли и ответственности от Армении. В то же время международное сообщество, включая ОБСЕ, ответственны за то, чтобы не навредить текущему процессу, а также воздерживаться от провокаций и действий, ведущих к эскалации напряженности", — подчеркнул министр.

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Версия на английском языке FM: Azerbaijan expects political will and responsibility from Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı: Ermənistan tərəfindən siyasi iradə və məsuliyyət gözləyirik

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