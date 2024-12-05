Глава МИД: Азербайджан ожидает от Армении политической воли и ответственности для завершения мирных переговоров

В этот решающий момент, когда Азербайджан и Армения имеют историческую возможность перевернуть страницу конфронтации и построить добрососедские отношения, все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного

В этот решающий момент, когда Азербайджан и Армения имеют историческую возможность перевернуть страницу конфронтации и построить добрососедские отношения, все усилия должны быть направлены на завершение процесса нормализации отношений на основе взаимного уважения суверенитета и территориальной целостности.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 31-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Валлетте (Мальта).

"Решимость Азербайджана в этом вопросе остается неизменной и мы ждем политической воли и ответственности от Армении. В то же время международное сообщество, включая ОБСЕ, ответственны за то, чтобы не навредить текущему процессу, а также воздерживаться от провокаций и действий, ведущих к эскалации напряженности", — подчеркнул министр.