Глава МИД: Азербайджан остается приверженным поддержке Афганистану

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ "Как страна, которая сама сильно пострадала от неразрешенного конфликта, который длится вот уже 25 лет, Азербайджан полностью понимает проблемы Афганистана. Мы все должны оказать Афганистану нашу поддержку во всех их начинаниях и вызовах". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на конференции по Афганистану в Брюсселе.

Министр отметил, что Азербайджан является , вероятно, одним из первых, ближайших и наиболее активных сторонников Афганистана для достижения поставленных целей. "Мы делаем это, в основном, на двусторонней основе через постоянные переговоры и встречи с властями Афганистана, а также с помощью других международных платформ, в том числе в НАТО".

Э. Мамедъяров заявил, что азербайджанская сторона по-прежнему оказывает поддержку в проведении тренингов для афганских сотрудников службы безопасности, государственных служащих, в вопросах разминирования и других видах деятельности, включая образование. Министр напомнил, что менее месяца назад президент Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Афганистаном о многомиллионной помощи в основном в области безопасности. "Его реализация уже идет полным ходом", - отметил Э. Мамедъяров.

Глава МИД подчеркнул роль Азербайджана в качестве важного транзитного маршрута для международных операций в Афганистане.

"Азербайджан привержен продолжать свою полную поддержку государственному и институциональному строительству в Афганистане", - заявил глава МИД.