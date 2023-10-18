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Глава МИД: Азербайджан обеспокоен серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

Глава МИД: Азербайджан обеспокоен серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке Азербайджан призывает к прекращению военных действий на Ближнем Востоке.
Внешняя политика
18 октября 2023 г. 17:49
Глава МИД: Азербайджан обеспокоен серьезным ухудшением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке

Азербайджан призывает к прекращению военных действий на Ближнем Востоке.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов заявил в ходе выступления на внеочередном министерском заседании Исполнительного комитета Организации исламского сотрудничества (ОИС).

Министр отметил, что недавние события на Ближнем Востоке, приведшие к серьезному ухудшению ситуации с безопасностью в этом регионе, вызывают беспокойство. Подчеркнута важность защиты гражданских и инфраструктурных объектов, а также святых мест в целях предотвращения угрозы жизни мирных людей, а также недопущения усугубления сложившейся ситуации.

Говоря об усилиях Азербайджана по ликвидации последствий конфликта, министр обратил внимание на то, что наша страна внесла финансовый вклад в размере 1,6 млн долларов в Агентство ООН по Ближнему Востоку в целях поддержки палестинских беженцев. Было отмечено, что в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения страна уделяла особое внимание палестинской проблеме.

Министр Джейхун Байрамов заявил, что Азербайджан продолжит усилия по достижению решения палестинской проблемы в соответствии с нормами и принципами международного права.

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Версия на английском языке ФотоJeyhun Bayramov: Serious deterioration of security situation in Middle East - cause for concern
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Yaxın Şərqdə təhlükəsizlik vəziyyətinin ciddi şəkildə pisləşməsi narahatlıq doğurur"

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