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    Глава МИД: Азербайджан недоволен работой Минской группы ОБСЕ

    Сопредседатели МГ ОБСЕ должны обеспечить исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан недоволен работой Минской группы ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ за все эти годы не смогла продвинуться в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report,об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - заявил глава МИД, призвав сопредседателей МГ ОБСЕ усилить работу в этом направлении.

    "Сопредседатели МГ ОБСЕ, которые представляют три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, должны обеспечить исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН", - заявил глава МИД.

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