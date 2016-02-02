Глава МИД: Азербайджан недоволен работой Минской группы ОБСЕ

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан недоволен работой Минской группы ОБСЕ. Минская группа ОБСЕ за все эти годы не смогла продвинуться в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report,об этом на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

"Территориальная целостность Азербайджана должна быть восстановлена", - заявил глава МИД, призвав сопредседателей МГ ОБСЕ усилить работу в этом направлении.

"Сопредседатели МГ ОБСЕ, которые представляют три из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, должны обеспечить исполнение соответствующих резолюций Совбеза ООН", - заявил глава МИД.