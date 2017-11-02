Глава МИД Азербайджан назвал условие, при котором Армения сможет присоединиться к Баку-Тбилиси-Карс

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Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Если Армения хочет присоединиться к ветке железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, то она должна в первую очередь освободить оккупированные территории. Как сообщает Report, об этом заявил на брифинге по итогам встречи с черногорским коллегой глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя возможность участия Армении в БТК.

"Создается совместная компания, которая будет управлять проектом. Но наша позиция такая, что если Армения хочет присоединиться к проекту, то она должна в первую очередь освободить оккупированные земли, конфликт должен быть разрешен. Позиция официального Баку очевидна. Данный вопрос должна будет рассматривать компания", - заявил Мамедъяров.

Напомним, церемония официального открытия железнодорожной ветки БТК состоялась 30 октября в Баку.