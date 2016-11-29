Глава МИД: Азербайджан и ЮАР готовы к подписанию 7 меморандумов

Баку. 29 ноября. REPORT.AZ/ Азербайджан и ЮАР готовы к подписанию 7 меморандумов, которые охватят различные сферы, в том числе область авиаперевозок.

Как сообщает Report, об этом на брифинге заявила находящаяся с визитом в Азербайджане министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Маите Нкоана-Машабене.

Она также отметила, что ЮАР заинтересован в повышении уровня дипломатических консультаций с Азербайджаном до уровня межгосударственных: "У этого визита содержательные результаты, над которыми можно продолжать работу".

Отвечая на вопрос журналистов, М.Нкоане-Машабане также заявила , что ЮАР планирует открыть диппредставительство в Баку.