Глава МИД: ​​​​​​​Азербайджан и Венгрия продолжат развивать сотрудничество

Экономическое сотрудничество Азербайджана и Венгрии в этом году будет развиваться.

Экономическое сотрудничество Азербайджана и Венгрии в этом году будет развиваться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции по итогам встречи с венгерским коллегой.

По словам главы МИД, Азербайджан является надежным партнером в сфере энергетики и подтверждением тому является присутствие в стране компании MOL.

Д. Байрамов отметил, что провел сегодня плодотворную встречу с находящимся в официальным визитом в Баку министром иностранных дел и торговли Венгрии Петером Сиярто, обсудив динамично развивающееся сотрудничество между странами.

Он напомнил, что в этом году Азербайджан и Венгрия отметят 30-летие со дня установления дипломатических отношений.

Глава МИД подчеркнул важность проведения Совместной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Венгрией, восьмое заседание которой состоялось сегодня в Баку.

По словам Д. Байрамова, нормативно-правовая база между странами продолжает расширяться, в настоящее время 13 документов находятся на стадии рассмотрения.

В ходе встречи главы МИД также обсудили постконфликтную ситуацию в регионе и вопрос восстановления освобожденных от оккупации территорий Азербайджана. Д. Байрамов проинформировал венгерского коллегу о данном процессе.

"Венгрия всегда поддерживала позицию Азербайджана и ее территориальную целостность, ее суверенитет и неприкосновенность границ", - подчеркнул Д. Байрамов.