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Глава МИД:  Азербайджан и Словакию связывает высокий уровень политического диалога

Глава МИД:  Азербайджан и Словакию связывает высокий уровень политического диалога Экономическое сотрудничество двух стран в виду имеющегося большого потенциала нуждается в дальнейшем углублении
Внешняя политика
17 марта 2021 г. 14:21
Глава МИД:  Азербайджан и Словакию связывает высокий уровень политического диалога
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Между Азербайджаном и Словакией налажен высокий уровень политического диалога, а экономическое сотрудничество в виду имеющегося большого потенциала нуждается в дальнейшем углублении.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"Важным фактором является и сотрудничество в рамках ЕС. Так, мы надеемся, что Азербайджан и ЕС в скором времени смогут подписать новое всеобъемлющее соглашение", - заявил министр.

Он также отметил, что Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС, в этой связи поприветсвовал завершение строительства TAP.

И. Корчок сообщил, что в ходе визита в Баку провел с президентом Азербайджана "очень продуктивную встречу, в частности была обсуждена ситуация в Карабахе".

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Версия на азербайджанском языке İvan Korçok: "Azərbaycanla Slovakiya arasında siyasi dialoq yüksək səviyyədədir"
Версия на английском языке FM: Azerbaijan, Slovakia bound by high level of political dialogue

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