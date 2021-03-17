Глава МИД:  Азербайджан и Словакию связывает высокий уровень политического диалога

Между Азербайджаном и Словакией налажен высокий уровень политического диалога, а экономическое сотрудничество в виду имеющегося большого потенциала нуждается в дальнейшем углублении.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Словакии Иван Корчок на пресс-конференции по итогам встречи с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
"Важным фактором является и сотрудничество в рамках ЕС. Так, мы надеемся, что Азербайджан и ЕС в скором времени смогут подписать новое всеобъемлющее соглашение", - заявил министр.
Он также отметил, что Азербайджан играет очень важную роль в обеспечении энергетической безопасности ЕС, в этой связи поприветсвовал завершение строительства TAP.
И. Корчок сообщил, что в ходе визита в Баку провел с президентом Азербайджана "очень продуктивную встречу, в частности была обсуждена ситуация в Карабахе".