Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга на международной арене

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Грузией существует стратегическое сотрудничество, отношения между странами укрепляются с каждым днем".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместном брифинге с находящимся с визитом в Баку грузинским коллегой Георгий Квирикашвили.

По его словам, две страны поддерживают друг друга на международной арене.

Э.Мамедъяров заявил, что на встрече стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества. "Мы обсудили проект Баку-Тбилиси-Карс. В Грузии уже завершено строительство участка. Теперь ждем завершения работ на турецкой территории. В конце года мы намерены представить этот проект миру".

Глава МИД Азербайджана также отметил, что на встрече обсуждался вопрос делимитации границ двух стран. Э.Мамедъяров сообщил, что в начале 2016 года состоится заседание рабочей группы по этому вопросу.

Был обсужден и предстоящий 6 ноября визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию.

В свою очередь Г.Квирикашвили отметил, что Грузия заинтересована в реализации транспортных и энергетических проектов, учитывая географическое расположение страны. Он также выразил заинтересованность страны в развитии диалога в формате Турция-Азербайджан-Грузия. Глава МИД также пригласил своего азербайджанского коллегу Э.Мамедъярова совершить визит в Грузию.