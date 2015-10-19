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    Глава МИД: Азербайджан и Грузия поддерживают друг друга на международной арене

    Эльмар Мамедъяров провел встречу с находящимся с визитом в Баку главой МИД Грузии Георгием Квирикашвили

    Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Между Азербайджаном и Грузией существует стратегическое сотрудничество, отношения между странами укрепляются с каждым днем".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместном брифинге  с находящимся с визитом в Баку грузинским коллегой Георгий Квирикашвили. 

    По его словам, две страны поддерживают друг друга на международной арене. 

    Э.Мамедъяров заявил, что на встрече стороны обсудили вопросы экономического сотрудничества. "Мы обсудили  проект Баку-Тбилиси-Карс. В Грузии уже завершено строительство участка. Теперь ждем завершения работ на турецкой территории. В конце года мы намерены представить этот проект миру". 

    Глава МИД Азербайджана также отметил, что на встрече обсуждался вопрос делимитации границ двух стран. Э.Мамедъяров сообщил, что в начале 2016 года состоится заседание рабочей группы  по этому вопросу. 

    Был обсужден и предстоящий 6 ноября визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Грузию. 

    В свою очередь Г.Квирикашвили отметил, что Грузия заинтересована в реализации транспортных и энергетических проектов, учитывая географическое расположение страны.  Он также выразил заинтересованность страны в развитии диалога в формате Турция-Азербайджан-Грузия. Глава МИД также пригласил своего азербайджанского коллегу Э.Мамедъярова совершить визит в Грузию. 

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