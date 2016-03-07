Глава МИД: Азербайджан и Грузия играют важнейшую роль в вопросе энергобезопасности Европы

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан и Грузия развивают сотрудничество по всем направлениям, в частности в сферах энергетики и транспорта. Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Баку министр иностранных дел Грузии Михеил Джанелидзе

Он отметил, что президент Грузии в скором времени посетит Азербайджан: "Георгий Маргвелашвили намерен посетить Азербайджан с целью встреч на высоком уровне", - заявил глава МИД Грузии.

М. Джанелидзе напомнил, что в этом году исполнилось 20 лет с момента реализации первого совместного стратегического проекта Баку-Супса, который "стал основой для последующих совместных проектов, в частности Баку-Тбилиси-Карс".

"Азербайджан и Грузия играют важнейшую роль в вопросе энергобезопасности Европы", - отметил министр.

Глава МИД заявил, что Грузия и Азербайджан поддерживают друг друга на международных площадках и в рамках международных организаций по ряду вопросов, в том числе намерены активизировать сотрудничество в рамках ГУАМ.

М. Джанелидзе отметил, что Грузия признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.