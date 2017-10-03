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    Глава МИД: Азербайджан и ЕС планируют завершить переговоры по "открытому небу"

    Мамедъяров: Скорее всего, в октябре будет последняя встреча по этому вопросу© Report/ Elshan Baba

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Азербайджан и ЕС планируют завершить переговоры по соглашению по "открытому небу". Как сообщает Report, об этом заявил сегодня на пресс-конференции министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    "Скорее всего, в октябре будет последняя встреча по этому вопросу", - отметил Э. Мамедъяров.

    Отметим, переговоры по соглашению о едином авиационном пространстве ведутся между Азербайджаном и ЕС с 2013 года. 

    Глава МИД Азербайджана также заявил, что Баку и Брюссель обсуждают вторую главу проекта нового соглашения о сотрудничестве Азербайджана и ЕС.

    "Нам необходим еще один раунд, чтобы закончить данную главу. Есть определенные трудности, но, мне кажется, что переговоры пройдут гладко", - заявил Э. Мамедъяров.

    По его словам, Азербайджан заинтересован в сотрудничестве с ЕС и считает, что оно протекает в положительном русле.

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