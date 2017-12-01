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    Глава МИД: Азербайджан будет продолжать поддерживать Афганистан во всех сферах

    Сердце Азии - Стамбульский процесс доказал свою эффективность в качестве платформы

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Сердце Азии" - Стамбульский процесс доказал свою эффективность в качестве платформы, помогающей добиваться мира, стабильности и процветания в Афганистане.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку. 

    "Мы верим, что Афганистану есть, что предложить региону в будущем. Сегодня наши миротворцы присутствуют в Афганистане. Азербайджан, являясь транзитным коридором, поддерживает связи Афганистана с регионом", - заявил Мамедъяров.

    Он подчеркнул, что Азербайджан всеми возможными способами вносит свой вклад в мирный процесс в Афганистане и будет продолжать поддерживать Афганистан во всех сферах.

    По его словам, вклад Азербайджана в региональные связи создаёт возможность для Афганистана и региона получить доступ к новым региональным рынкам и международным торговым сетям, и в этой связи железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет играть важную роль в транспортировке грузов и пассажиров.

    Глава МИД Азербайджана также выразил надежду, что в Бакинской декларации будет отражена единая позиция по Афганистану. 

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