Глава МИД: Азербайджан будет продолжать поддерживать Афганистан во всех сферах

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Сердце Азии" - Стамбульский процесс доказал свою эффективность в качестве платформы, помогающей добиваться мира, стабильности и процветания в Афганистане.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.

"Мы верим, что Афганистану есть, что предложить региону в будущем. Сегодня наши миротворцы присутствуют в Афганистане. Азербайджан, являясь транзитным коридором, поддерживает связи Афганистана с регионом", - заявил Мамедъяров.

Он подчеркнул, что Азербайджан всеми возможными способами вносит свой вклад в мирный процесс в Афганистане и будет продолжать поддерживать Афганистан во всех сферах.

По его словам, вклад Азербайджана в региональные связи создаёт возможность для Афганистана и региона получить доступ к новым региональным рынкам и международным торговым сетям, и в этой связи железная дорога Баку-Тбилиси-Карс будет играть важную роль в транспортировке грузов и пассажиров.

Глава МИД Азербайджана также выразил надежду, что в Бакинской декларации будет отражена единая позиция по Афганистану.