Глава МИД: Азербайджан больше всех заинтересован в улучшении российско-турецких связей

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ "Азербайджан, имеющий такие добрые отношения и с Россией, и с Турцией, больше всех заинтересован в том, чтобы в российско-турецких отношениях наступила полная нормализация в самые короткие сроки".

Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Говоря о том, какую посредническую роль может сыграть Баку в этом вопросе, Э.Мамедъяров заявил: "В любом случае я обсуждаю этот вопрос как с турецкими, так и с российскими коллегами. После крайне неприятного инцидента со сбитым Турцией российским самолетом мы неоднократно касались этой темы с Сергеем Лавровым. Чем скорее наступит понимание, что через случившееся нужно переступить и идти дальше, тем лучше будет для всех".