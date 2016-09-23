Глава МИД Австрии прибудет в Азербайджан

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в рамках участия на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с министром иностранных дел и интеграции Австрии Себастьяном Курцом.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, на встрече было подчеркнуто, что политический диалог между двумя странами носит интенсивный характер имеются благоприятные возможности для расширения сотрудничества.

С.Курц отметил, что одобряет деловую среду, созданную правительством Азербайджана. Он заявил, что австрийские компании заинтересованы во вложении инвестиций в Азербайджан. Австрийский министр также отметил, что Австрийские авиалинии намерены восстановить полеты в Баку.

Э.Мамедъяров сообщил, что Азербайджан заинтересован в развитии экономических отношений с Австрией. Он выразил уверенность в том, что австрийские инвестиции внесут вклад в развитие двусторонних отношений.

С.Круц заявил, что Австрия в качестве очередного председателя в ОБСЕ приложит все усилия для урегулирования существующих конфликтов. Он сообщил о намерении посетить Азербайджан в этом статусе, обсудить различные вопросы в двустороннем и многостороннем формате.