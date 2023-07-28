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Глава МИД: Армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе

Глава МИД: Армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе В телефонном разговоре со своим иранским коллегой Гусейном Амир Абдуллахианом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что недавние утверждения о гуманитарной ситуации вокруг Лачынской дороги и в регионе являются не чем иным, как пол
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 00:34
Глава МИД: Армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе

В телефонном разговоре со своим иранским коллегой Гусейном Амир Абдуллахианом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что недавние утверждения о гуманитарной ситуации вокруг Лачынской дороги и в регионе являются не чем иным, как политической манипуляцией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было подчеркнуто, что армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе, и на словах и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

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Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Laçın yolu ilə bağlı manipulyasiyanı iranlı həmkarının diqqətinə çatdırıb

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