Глава МИД: Армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе

В телефонном разговоре со своим иранским коллегой Гусейном Амир Абдуллахианом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что недавние утверждения о гуманитарной ситуации вокруг Лачынской дороги и в регионе являются не чем иным, как пол

В телефонном разговоре со своим иранским коллегой Гусейном Амир Абдуллахианом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отметил, что недавние утверждения о гуманитарной ситуации вокруг Лачынской дороги и в регионе являются не чем иным, как политической манипуляцией.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

Было подчеркнуто, что армянской стороне необходимо положить конец провокациям в регионе, и на словах и на деле уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.