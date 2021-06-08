Глава МИД: Армения занимается диверсионно-разведывательной деятельностью на пограничном пункте

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Сейма Латвийской Республики во главе с руководителем группы по продвижению сотрудничества с парламентом Азербайджана Романом Наудиншем.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял делегацию Сейма Латвийской Республики во главе с руководителем группы по продвижению сотрудничества с парламентом Азербайджана Романом Наудиншем.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел.

Министр Джейхун Байрамов тепло встретил гостей и с удовлетворением отметил существующие между странами отношения, основанные на исторических связях и взаимной поддержке и сотрудничестве.

Роман Наудинш отметил важность визита с точки зрения ознакомления с текущей ситуацией в регионе. Он подчеркнул важность соблюдения достигнутых договоренностей для обеспечения мира в регионе. Член Сейма Латвии также подчеркнул серьезность минной угрозы, с которой сталкивается Азербайджан.

Министр проинформировал делегацию о текущей ситуации в регионе, в частности о шагах Армении, направленных на усиление напряженности, о диверсионно-разведывательной деятельности на пограничном пункте, в том числе о попытках минирования территорий, а также о выполнении трехсторонних заявлений, процессе восстановления освобожденных территорий.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о развитии существующих между двумя странами отношений сотрудничества, а также расширении связей между парламентами в гуманитарной сфере.

В ходе встречи был обсужден ряд представляющих взаимный интерес вопросов.