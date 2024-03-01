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Глава МИД: Продолжающаяся агрессивная риторика Еревана угрожает мирному процессу

Глава МИД: Продолжающаяся агрессивная риторика Еревана угрожает мирному процессу Стремительное вооружение Армении и продолжающаяся агрессивная риторика официального Еревана угрожают мирному процессу в регионе.
Внешняя политика
1 марта 2024 г. 14:43
Глава МИД: Продолжающаяся агрессивная риторика Еревана угрожает мирному процессу

Стремительное вооружение Армении и продолжающаяся агрессивная риторика официального Еревана угрожают мирному процессу в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Байрамов проинформировал узбекского коллегу о широкомасштабных восстановительных и работах по реконструкции на освобожденных территориях в постконфликтный период, шагах по нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также вызовах, угрожающих региональному миру и стабильности.

Глава азербайджанской дипломатии отметил, что мирному процессу в регионе в частности угрожают политические и военные провокации со стороны Армении, которые в последнее время приобрели более интенсивный характер, стремительное вооружение этой страны и продолжающаяся агрессивная риторика официального Еревана.

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Версия на английском языке FM: Armenia rapidly arming itself and continues aggressive rhetoric
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: Ermənistan sürətlə silahlanır, aqressiv ritorikasını davam etdirir

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