Глава МИД: Продолжающаяся агрессивная риторика Еревана угрожает мирному процессу

Стремительное вооружение Армении и продолжающаяся агрессивная риторика официального Еревана угрожают мирному процессу в регионе.

Стремительное вооружение Армении и продолжающаяся агрессивная риторика официального Еревана угрожают мирному процессу в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на встрече с главой МИД Узбекистана Бахтиёром Саидовым в рамках Дипломатического форума в Анталье.

Байрамов проинформировал узбекского коллегу о широкомасштабных восстановительных и работах по реконструкции на освобожденных территориях в постконфликтный период, шагах по нормализации отношений между Баку и Ереваном, а также вызовах, угрожающих региональному миру и стабильности.

Глава азербайджанской дипломатии отметил, что мирному процессу в регионе в частности угрожают политические и военные провокации со стороны Армении, которые в последнее время приобрели более интенсивный характер, стремительное вооружение этой страны и продолжающаяся агрессивная риторика официального Еревана.