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Глава МИД: Армения создает трудности в разблокировании коммуникаций

Глава МИД: Армения создает трудности в разблокировании коммуникаций "Несмотря на предпринятые усилия, армянская сторона создает трудности с открытием коммуникаций".
Внешняя политика
20 июня 2023 г. 14:53
Глава МИД: Армения создает трудности в разблокировании коммуникаций

"Несмотря на предпринятые усилия, армянская сторона создает трудности в разблокировании коммуникаций".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на конференции Caspian Connectivity.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в целом транзит через Азербайджан в течение 2022 года увеличился на 75%, и выразил уверенность в том, что открытие всех коммуникаций внесет еще больший вклад в устойчивый мир и стабильность в нашем регионе, значительно увеличит торговлю и транспорт. Отметив важность Зангезурского коридора, он подчеркнул, что данная инициатива может еще больше укрепить связи в рамках Среднего коридора.

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Версия на английском языке Azerbaijani FM: Armenia laying obstacles to opening of communications 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Ermənistan kommunikasiyaların açılması sahəsində çətinliklər yaradır”

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