Глава МИД: Армения создает трудности в разблокировании коммуникаций

"Несмотря на предпринятые усилия, армянская сторона создает трудности с открытием коммуникаций".

"Несмотря на предпринятые усилия, армянская сторона создает трудности в разблокировании коммуникаций".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в своем выступлении на конференции Caspian Connectivity.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что в целом транзит через Азербайджан в течение 2022 года увеличился на 75%, и выразил уверенность в том, что открытие всех коммуникаций внесет еще больший вклад в устойчивый мир и стабильность в нашем регионе, значительно увеличит торговлю и транспорт. Отметив важность Зангезурского коридора, он подчеркнул, что данная инициатива может еще больше укрепить связи в рамках Среднего коридора.