Глава МИД: Армения шесть недель не отвечает на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения

Армения уже шесть недель не отвечает на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения.

Армения уже шесть недель не отвечает на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения.

Как передает Report , об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, принимая заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Эрику Олсон.

Министр заявил, что на постконфликтном этапе Азербайджан, как сторона, выдвинувшая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания будущего мирного соглашения, заинтересован в успешном завершении процесса. До сведения противоположной стороны были доведены усилия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, отсутствие ответа армянской стороны в течение 6 недель на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий Армении.

Вместе с тем азербайджанский министр отметил, что, несмотря на такие меры построения доверия, как передача в короткие сроки Армении ее военнослужащих, заблудившись перешедших на территорию Азербайджана, недавнее насилие в отношении азербайджанских военных в Армении является примером подрывной деятельности с ее стороны.

Была подчеркнута важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей в целях обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе.