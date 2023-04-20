Глава МИД: Армения шесть недель не отвечает на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения

Армения уже шесть недель не отвечает на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения.
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Министр заявил, что на постконфликтном этапе Азербайджан, как сторона, выдвинувшая основную инициативу в направлении нормализации отношений с Арменией, в том числе подписания будущего мирного соглашения, заинтересован в успешном завершении процесса. До сведения противоположной стороны были доведены усилия Армении по препятствованию процессу в указанных направлениях, отсутствие ответа армянской стороны в течение 6 недель на последние предложения Азербайджана по тексту мирного соглашения, а также ряд провокационных заявлений и действий Армении.
Вместе с тем азербайджанский министр отметил, что, несмотря на такие меры построения доверия, как передача в короткие сроки Армении ее военнослужащих, заблудившись перешедших на территорию Азербайджана, недавнее насилие в отношении азербайджанских военных в Армении является примером подрывной деятельности с ее стороны.
Была подчеркнута важность реализации достигнутых между сторонами договоренностей в целях обеспечения стабильного мира и безопасности в регионе.