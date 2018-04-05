Глава МИД: Армения разграбила на оккупированных территориях материально-культурное и религиозное наследие, относящееся к Исламу

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров в рамках промежуточной министерской конференции Движения неприсоединения в Баку принял заместителя министра иностранных дел Ирака Саида Шорш Халиди.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, выразив удовлетворение пребыванием в Азербайджане, заместитель министра Ирака особо подчеркнул высокий уровень организации Бакинского заседания министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения.

Иракский замминистра также довел до внимания, что в Азербайджане наблюдается серьезное развитие, безопасность и стабильность обеспечены на высоком уровне, а также осуществляются важные инфраструктурные проекты.

В ходе беседы министр Эльмар Мамедъяров проинформировал своего собеседника о последнем статусе переговорного процесса по армяно-азербайджанскому конфликту, справедливой позиции Азербайджана, а также рассказал о политике Армении по разграблению и уничтожению на оккупированных территориях Азербайджана материально-культурного и религиозного наследия азербайджанского народа и Исламской религии.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы сотрудничества в рамках ОИС, Движения неприсоединения и других международных организаций.