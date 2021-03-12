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Глава МИД: Армения пытается отправить военных на азербайджанские территории

Глава МИД: Армения пытается отправить военных на азербайджанские территории Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессе строительства и восстановления в регионе
Внешняя политика
12 марта 2021 г. 15:15
Глава МИД: Армения пытается отправить военных на азербайджанские территории
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Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, о вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о попытках Армении отправить на территорию Азербайджана своих военных, отказе в выдаче Азербайджану минных карт, представляющих каждодневную прямую угрозу жизни людей. Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессе строительства и восстановления в регионе.

Специальный представитель Тойво Клаар отметил важность совместной работы для достижения мира в регионе. Они подчеркнули готовность ЕС поддерживать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistan Azərbaycan ərazilərinə hərbçi göndərməyə cəhd göstərir"

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