Глава МИД: Армения пытается отправить военных на азербайджанские территории

Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессе строительства и восстановления в регионе

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова со специальным представителем ЕС по Южному Кавказу Тойво Клааром.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи министр Джейхун Байрамов проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации в регионе, о вопросах, связанных с выполнением трехсторонних заявлений от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, в том числе о попытках Армении отправить на территорию Азербайджана своих военных, отказе в выдаче Азербайджану минных карт, представляющих каждодневную прямую угрозу жизни людей. Министр также рассказал о возможной роли ЕС в процессе строительства и восстановления в регионе.

Специальный представитель Тойво Клаар отметил важность совместной работы для достижения мира в регионе. Они подчеркнули готовность ЕС поддерживать процесс достижения мира, безопасности и прогресса в регионе.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом.