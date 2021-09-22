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Глава МИД: Армения пытается блокировать прогресс

Глава МИД: Армения пытается блокировать прогресс "Решение конфликта путем нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания. Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено трехсторонним заявлением от 11
Внешняя политика
22 сентября 2021 г. 19:25
Глава МИД: Армения пытается блокировать прогресс
Джейхун Байрамов

"Решение конфликта путем нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания. Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года, предусматривающим, в частности, открытие коммуникаций в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

По его словам, Азербайджан, Армения и Россия начали работать над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе: "Оживление отношений значительно ускорит торговлю и перевозки через Армению и Азербайджан, что пойдет на пользу как этим странам, так и нашим партнерам".

"Несмотря на то, что открытие коммуникаций может стать важным и возможным прорывом, Армения пытается блокировать прогресс, используя тактику создания препятствий и затягивания переговоров", - сказал министр.

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Версия на английском языке Armenia attempts to prevent progress by obstructing talks - FM Bayramov
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistan irəliləyişin qarşısını almağa cəhd edir"

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