Глава МИД: Армения пытается блокировать прогресс

"Решение конфликта путем нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания. Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено трехсторонним заявлением от 11

"Решение конфликта путем нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания. Совместное заявление от 10 ноября 2020 года было дополнено трехсторонним заявлением от 11 января 2021 года, предусматривающим, в частности, открытие коммуникаций в регионе".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, выступая на 37-м заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ.

По его словам, Азербайджан, Армения и Россия начали работать над конкретными направлениями для открытия транспортных коммуникаций в регионе: "Оживление отношений значительно ускорит торговлю и перевозки через Армению и Азербайджан, что пойдет на пользу как этим странам, так и нашим партнерам".

"Несмотря на то, что открытие коммуникаций может стать важным и возможным прорывом, Армения пытается блокировать прогресс, используя тактику создания препятствий и затягивания переговоров", - сказал министр.