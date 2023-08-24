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Глава МИД: Армения политизирует вопрос, отказываясь от путей перевозки гуманитарных грузов, предложенных Азербайджаном

Глава МИД: Армения политизирует вопрос, отказываясь от путей перевозки гуманитарных грузов, предложенных Азербайджаном Армения политизирует вопрос, отказываясь от предложенных Азербайджаном путей для перевозки гуманитарных грузов.
Внешняя политика
24 августа 2023 г. 18:28
Глава МИД: Армения политизирует вопрос, отказываясь от путей перевозки гуманитарных грузов, предложенных Азербайджаном

Армения политизирует вопрос, отказываясь от предложенных Азербайджаном путей для перевозки гуманитарных грузов.

Как сообщает Report, об этом заявил 24 августа в Баку министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Бельгии Хаджой Лабиб.

"На встрече я также указал на недавнее заседание Совета Безопасности ООН и высказанные там мнения. Потому что политизация гуманитарной помощи недопустима. Принятие гуманитарной помощи только одним путем и отказ от других альтернативных путей - это именно политизация вопроса. Это то, что делает Армения. Азербайджан предлагает использовать не одну, а несколько дорог", - сказал он.

Дж.Байрамов подчеркнул, что в настоящее время призыв к диалогу является важным моментом: "Важно проведение диалога, назначение специального представителя. Мы считаем, что уклонение от такого диалога следует расценивать как неконструктивный подход".

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistan Azərbaycanın təklif etdiyi yollardan imtina etməklə məsələni siyasiləşdirir"

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