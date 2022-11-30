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Глава МИД: Армения не выполняет свои обязательства, препятствует установлению мира в регионе

Глава МИД: Армения не выполняет свои обязательства, препятствует установлению мира в регионе Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии на тему "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе" в рамках I европейской конференции по азербайджановедению в столице Польши Варш
Внешняя политика
30 ноября 2022 г. 18:34
Глава МИД: Армения не выполняет свои обязательства, препятствует установлению мира в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии на тему "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе" в рамках I европейской конференции по азербайджановедению в столице Польши Варшаве проинформировал европейских исследователей о провокациях Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На мероприятии, в котором принимали участие представители около 30 европейских исследовательских центров, Дж.Байрамов подробно проинформировал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира и спокойствия в регионе с учетом приоритетов внешней политики, новых реалий, сложившихся в регионе после Отечественной войны.

Министр отметил, что несмотря на усилия и предложения Азербайджана по продвижению мирной повестки дня, невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 2020 года и других соглашений между лидерами Азербайджана и Армении, препятствует процессу нормализации отношений и установлению прочного мира в регионе.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM: Armenia does not fulfill its obligations, hinders peace 
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: "Ermənistan öhdəliklərini yerinə yetirmir, sülhə mane olur"

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