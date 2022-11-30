Глава МИД: Армения не выполняет свои обязательства, препятствует установлению мира в регионе

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии на тему "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе" в рамках I европейской конференции по азербайджановедению в столице Польши Варш

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на мероприятии на тему "Новые реалии в регионе: перспективы архитектуры безопасности и устойчивого мира на Южном Кавказе" в рамках I европейской конференции по азербайджановедению в столице Польши Варшаве проинформировал европейских исследователей о провокациях Армении.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

На мероприятии, в котором принимали участие представители около 30 европейских исследовательских центров, Дж.Байрамов подробно проинформировал об усилиях Азербайджана по обеспечению мира и спокойствия в регионе с учетом приоритетов внешней политики, новых реалий, сложившихся в регионе после Отечественной войны.

Министр отметил, что несмотря на усилия и предложения Азербайджана по продвижению мирной повестки дня, невыполнение Арменией своих обязательств, вытекающих из трехстороннего заявления от 2020 года и других соглашений между лидерами Азербайджана и Армении, препятствует процессу нормализации отношений и установлению прочного мира в регионе.