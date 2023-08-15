Постпред Азербайджана примет участие в заседании Совбеза ООН

Постоянный представитель Азербайджана Яшар Алиев примет участие в заседании Совбеза ООН, которое состоится 16 августа в Нью-Йорке.
Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
09.53
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в экстренном заседании Совбеза ООН по так называемой "гуманитарной ситуации в Карабахе".
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.
Ранее постпредство США при ООН сообщило, что заседание Совбеза ООН по запросу Армении для обсуждения "гуманитарной ситуации в Карабахе" пройдет в среду, 16 августа, в 15:00 по времени восточного побережья США.