Постпред Азербайджана примет участие в заседании Совбеза ООН

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в экстренном заседании Совбеза ООН по гуманитарной ситуации в Карабахе.

Постоянный представитель Азербайджана Яшар Алиев примет участие в заседании Совбеза ООН, которое состоится 16 августа в Нью-Йорке.

Об этом сообщил Report руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

09.53

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в Нью-Йорк, где примет участие в экстренном заседании Совбеза ООН по так называемой "гуманитарной ситуации в Карабахе".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила в соцсети пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Ани Бадалян.

Ранее постпредство США при ООН сообщило, что заседание Совбеза ООН по запросу Армении для обсуждения "гуманитарной ситуации в Карабахе" пройдет в среду, 16 августа, в 15:00 по времени восточного побережья США.