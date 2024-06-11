О нас

Глава МИД Армении: Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном

Глава МИД Армении: Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном, которое может установить долгосрочный мир в регионе.
Внешняя политика
11 июня 2024 г. 11:30
Глава МИД Армении: Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном
Арарат Мирзоян

Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном, которое может установить долгосрочный мир в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заключительном заседании Стратегического диалога между Арменией и США с участием заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

"Я хотел бы еще раз подтвердить, что Армения привержена процессу нормализации отношений с Азербайджаном и демаркации границы, основанному на взаимном признании территориальной целостности на основе Алматинской декларации 1991 года. Есть реальная возможность, исторический шанс завершить проект соглашения о мире, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе", - сказал Мирзоян.

Он также отметил, что Армения "очень заинтересована" в разблокировании всех региональных коммуникаций, основываясь "на принципах суверенитета и компетенции стран, полного уважения, равенства и взаимности".

Министр также заявил, что Ереван и Вашингтон обсуждают "широкий спектр конкретных шагов и программ", направленных на диверсификацию в сферах экономики и энергетики, обсуждается сотрудничество в оборонной сфере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Ermənistan XİN başçısı: Azərbaycanla sülh sazişi imzalamaq üçün real imkan var
Версия на английском языке Yerevan notes 'real chance' for signing peace treaty with Baku

Самое важное

Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
Завершился рабочий визит президента Ильхама Алиева в Турцию
10 июня 2024 г. 19:10
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
Сборная Азербайджана по баскетболу обыграла Армению
8 июня 2024 г. 12:29
Президент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
ФотоПрезидент Азербайджана прибыл с официальным визитом в Египет
7 июня 2024 г. 19:37
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
Министр: Не прошедшие сертификацию учителя не лишаются права участия в конкурсе по приему на работу
7 июня 2024 г. 10:50
Президент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял делегацию ТЮРКПА
6 июня 2024 г. 22:14
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
Президент Ильхам Алиев: Венгрия является нашим партнером номер один в Европейском Союзе
6 июня 2024 г. 20:18
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
Президент Азербайджана: Укрепление тюркского мира превратит Организацию тюркских государств в крупный силовой центр
6 июня 2024 г. 20:17
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
Президент: Наши отношения с Кыргызстаном основаны на братстве
6 июня 2024 г. 20:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi