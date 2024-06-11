Глава МИД Армении: Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном

Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном, которое может установить долгосрочный мир в регионе.

Есть реальная возможность для подписания соглашения о мире с Азербайджаном, которое может установить долгосрочный мир в регионе.

Как передает Report со ссылкой на Aysor.am, об этом заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян на заключительном заседании Стратегического диалога между Арменией и США с участием заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена.

"Я хотел бы еще раз подтвердить, что Армения привержена процессу нормализации отношений с Азербайджаном и демаркации границы, основанному на взаимном признании территориальной целостности на основе Алматинской декларации 1991 года. Есть реальная возможность, исторический шанс завершить проект соглашения о мире, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе", - сказал Мирзоян.

Он также отметил, что Армения "очень заинтересована" в разблокировании всех региональных коммуникаций, основываясь "на принципах суверенитета и компетенции стран, полного уважения, равенства и взаимности".

Министр также заявил, что Ереван и Вашингтон обсуждают "широкий спектр конкретных шагов и программ", направленных на диверсификацию в сферах экономики и энергетики, обсуждается сотрудничество в оборонной сфере.